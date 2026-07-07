Vergunning verleend voor Dollemansdagen en kermis in Raamsdonk

De gemeente heeft toestemming gegeven voor de Dollemansdagen en kermis op 3, 4 en 5 juli op het Kerkplein in Raamsdonk. Stichting Dollemansdagen mag daarbij ook alcohol schenken en verkeersmaatregelen treffen.

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De evenementenvergunning maakt het mogelijk om geluid te produceren, alcohol buiten een horecagelegenheid te schenken en verkeersregelaars aan te stellen. Daarnaast zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht en is er rekening gehouden met de Zondagswet.

De vergunning is verstrekt door de gemeente Geertruidenberg. Wie meer informatie wil, kan de stukken opvragen via de gemeentewinkel of Overheid.nl.