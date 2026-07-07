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Puinbreken van 4.000 ton bij Sneidershoek in Knegsel toegestaan
Vandaag om 14:08
Bij Sneidershoek in Knegsel mag 4.000 ton gemengd puin worden gebroken. De gemeente Eersel heeft dit op 1 juli bevestigd.
De gemeente Eersel heeft vastgesteld dat het breken van ongeveer 4.000 ton gemengd puin afkomstig van sloopwerkzaamheden bij Sneidershoek 2 in Knegsel geen vergunning vereist. Het gaat om mobiel puinbreken: het ter plaatse verkleinen van bouw- en slooppuin voor hergebruik.
Het besluit is op 1 juli genomen en geregistreerd onder kenmerk 07708875. De gemeente informeert omwonenden hierover omdat de werkzaamheden mogelijk tijdelijk invloed hebben op de directe omgeving.
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