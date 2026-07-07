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Aanvraag voor aanbouw op Rozendaelstraat in Geertruidenberg
Vandaag om 14:08
Op 17 juni 2026 is een aanvraag ingediend voor een aanbouw op de Ambrosius Rozendaelstraat 3 in Geertruidenberg. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken.
De aanvraag betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het proces kan één keer met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000549. Het besluit van de gemeente volgt na beoordeling van alle gegevens.
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