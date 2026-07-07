Bouw van zes geschakelde woningen in Wintelre goedgekeurd

De gemeente Eersel heeft een vergunning verleend voor de bouw van een woonboerderij met zes geschakelde woningen in Wintelre. Het gaat om adressen aan de Mostheuvel en Slikdijk.

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Op 30 juni heeft de gemeente Eersel toestemming gegeven voor het bouwen van een woonboerderij met zes geschakelde woningen. Deze woningen komen aan Mostheuvel 2, 2A, 2B en Slikdijk 1 01, 1 02 en 1 03 in Wintelre. Het kenmerk van deze vergunning is 07708834.

Met de bouw van deze woningen kan de omgeving van Mostheuvel en Slikdijk in Wintelre veranderen. De vergunning ligt zes weken ter inzage.