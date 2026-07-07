Vijf Amerikaanse eiken mogen worden gekapt in Rijsbergen

Het college van Zundert heeft een vergunning verleend voor het kappen van vijf Amerikaanse eiken op het terrein aan Oekelsbos 24 in Rijsbergen. Het besluit is op 2 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De gemeente Zundert heeft toestemming gegeven voor het verwijderen van de bomen op het genoemde adres. Het gaat om een omgevingsvergunning voor de activiteit “boom kappen of houtopstand vellen”.

De vergunningaanvraag heeft zaaknummer 0879ZV202600545. De bomen bevinden zich op een locatie die valt onder het beheer van de gemeente. Meer informatie over het besluit kan worden opgevraagd via het algemene e-mailadres van de gemeente Zundert.