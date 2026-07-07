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Kindervakantieweek Zundert mag doorgaan tot en met 2028
Vandaag om 14:08
De gemeente Zundert heeft toestemming gegeven voor de kindervakantieweek op locatie De Brug 15. De vergunning geldt voor de jaren 2026, 2027 en 2028.
De burgemeester en het college van Zundert hebben op 30 juni 2026 besloten een vergunning te verlenen voor het organiseren van de kindervakantieweek. Dit evenement vindt plaats op locatie De Brug 15, 4881 BH Zundert.
De vergunning is geldig tot en met 2028. Voor eventuele verkeersmaatregelen tijdens de kindervakantieweek kunnen inwoners de website van de gemeente Zundert raadplegen.
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