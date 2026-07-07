Vergunning aangevraagd voor gevelwijziging in Wintelre

Er is een vergunning aangevraagd om de voorgevel van een pand in Wintelre te veranderen.

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De gemeente Eersel heeft een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van de voorgevel van een pand aan de Willibrordusstraat 43 in Wintelre. De vergunningaanvraag werd ingediend op 24 juni 2026 en heeft het kenmerk 07708975.

De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen over deze aanvraag. Zodra een vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie met meer informatie. Op dit moment liggen de documenten niet ter inzage en is het niet mogelijk om te reageren.