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Vergunning verleend voor Trekkertrek KPJ Rijsbergen
Vandaag om 14:08 • Aangepast vandaag om 14:18
De gemeente Zundert heeft toestemming gegeven voor Trekkertrek KPJ Rijsbergen, een evenement op 4 en 5 juli bij de Tiggeltsebergstraat in Rijsbergen.
De burgemeester van Zundert heeft op 1 juli een vergunning verleend voor het organiseren van Trekkertrek KPJ Rijsbergen. Het evenement vond plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli 2026 bij de Tiggeltsebergstraat in Rijsbergen.
Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600413. De gemeente heeft eventueel getroffen verkeersmaatregelen vermeld op haar website.
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