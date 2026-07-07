Vergunning verleend voor verbouwing woning in Zundert

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor het verbouwen en vergroten van een woning aan de Weduwestraat.

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Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft op 25 juni 2026 een vergunning verleend voor het verbouwen en vergroten van een woning op Weduwestraat 1. Het besluit omvat zowel technische als ruimtelijke bouwactiviteiten.

De vergunning is onderdeel van de aanvraag met zaaknummer 0879ZV202600216. Belanghebbenden kunnen het besluit inzien of vragen stellen via de gemeente Zundert. Bezwaar maken is mogelijk binnen zes weken na verzending van het besluit.