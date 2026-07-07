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Straatbarbecue in Klein Zundert vergunningsvrij georganiseerd
Vandaag om 14:08 • Aangepast vandaag om 14:18
Op 3 juli heeft een straatbarbecue plaatsgevonden op Den Dries in Klein Zundert. Het evenement was vergunningsvrij en vond plaats na goedkeuring van de gemeente Zundert.
De gemeente Zundert heeft op 2 juni een melding ontvangen voor het organiseren van een straatbarbecue op Den Dries in Klein Zundert. Deze melding, geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600659, is goedgekeurd, waardoor het evenement op 3 juli vergunningsvrij kon plaatsvinden.
Bij een vergunningsvrij evenement is het niet mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen. Heeft u vragen of wilt u de melding inzien, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Zundert via het telefoonnummer 076-5995600 of per e-mail naar [email protected] onder vermelding van publicatie 0879ZV202600659.
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