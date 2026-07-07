Straatbarbecue in Zundert op 4 juli vergunningsvrij

Op zaterdag 4 juli heeft een straatbarbecue plaatsgevonden op de Egelantier in Zundert. Dit evenement was vergunningsvrij volgens een melding bij de gemeente.

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De gemeente Zundert heeft op 13 april een melding ontvangen voor het organiseren van een straatbarbecue op 4 juli. Het evenement vond plaats op de Egelantier en was vergunningsvrij, wat betekent dat er geen vergunning nodig was voor de barbecue.

De melding is goedgekeurd door de burgemeester. Tegen dit type melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.