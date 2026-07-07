Spreekwoordenroute geopend in Klundert

Wethouder Danny Dingemans heeft zaterdag de nieuwe spreekwoordenroute in Klundert geopend. De interactieve wandeling laat gezinnen kennismaken met Nederlandse spreekwoorden en de geschiedenis van Klundert. Met opdrachten en puzzels komen kinderen meer te weten over de vestingstad.

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Na Willemstad heeft nu ook Klundert een eigen spreekwoordenroute. De feestelijke opening vond plaats afgelopen zaterdag en werd verzorgd door wethouder Danny Dingemans. De route is ontworpen om gezinnen op een speelse manier te laten leren over de rijke historie van Klundert.

Tijdens de wandeling worden kinderen meegenomen op een avontuur langs oude verdedigingswerken en historische plekken. Maurits, een figuur uit de geschiedenis, speelt hierin een centrale rol. Zo ontdekken de deelnemers hoe Klundert ooit een belangrijke vestingstad was en welke verhalen verborgen zitten achter het oude stadhuis en de stenen poppen.

Speelse opdrachten en spreekwoorden

Onderweg voeren kinderen diverse opdrachten uit, lossen ze puzzels op en leren ze spelenderwijs de betekenis van bekende Nederlandse spreekwoorden. Het spreekwoord ‘prins op het witte paard’ wordt bijvoorbeeld uitgelegd op een toepasselijke plek, waarbij Maurits wordt afgebeeld op een van zijn witte paarden.

De route biedt een unieke combinatie van taal en erfgoed. Door de spreekwoorden te koppelen aan historische locaties en grappige opdrachten, worden oude verhalen op een verrassende manier tot leven gebracht.

Praktische informatie

De route is 2,3 kilometer lang en duurt ongeveer 75 minuten. Deelname is gratis. Het routeboekje, dat nodig is om de wandeling te maken, is verkrijgbaar bij het Toeristisch Informatiepunt Klundert aan de Molenstraat 33.