Moerdijk introduceert nieuwe Afvalservice-app

Inwoners van de gemeente Moerdijk kunnen vanaf nu gebruikmaken van de nieuwe Afvalservice-app. De app vervangt de huidige Afvalwijzer-app, die nog tot oktober beschikbaar blijft. Hiermee regelt men eenvoudig alle afvalzaken op één plek.

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De gemeente Moerdijk heeft een nieuwe manier geïntroduceerd om afvalzaken te regelen. De Afvalservice-app biedt inwoners een overzicht van wanneer containers worden geleegd, de mogelijkheid om grofvuilafspraken te maken en meldingen over wijzigingen in de afvalinzameling.

De app wordt beheerd door de gemeente Breda, omdat Afvalservice Breda verantwoordelijk is voor de inzameling in Moerdijk. Dit betekent dat gebruikers het logo van Breda in de app zien. Naast inzameldata biedt de app ook inzicht in de vullingsgraad van ondergrondse containers in de buurt.

Afvalwijzer verdwijnt

De nieuwe app vervangt de huidige Afvalwijzer-app, die nog tot oktober in gebruik blijft. Daarna stopt deze definitief. De Afvalservice-app is gratis te downloaden via de Google Play Store en Apple App Store. Inwoners worden opgeroepen om op tijd over te stappen.

Volgens de gemeente Moerdijk zorgt de vernieuwde app ervoor dat inwoners alle informatie en diensten rondom afval op één plek hebben. Zo blijft iedereen goed op de hoogte van veranderingen en kan afvalbeheer efficiënter worden geregeld.

De gemeente Moerdijk adviseert inwoners die meer willen weten over de nieuwe app om de daarvoor bestemde informatiepagina te bekijken.