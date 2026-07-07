Aangepaste tijden milieustraten Oisterwijk en Haaren

De milieustraten in Oisterwijk en Haaren hebben aangepaste openingstijden op 10 en 11 juli vanwege de voorspelde hoge temperaturen.

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Vanwege de hitte worden de openingstijden van de milieustraten in Oisterwijk en Haaren aangepast. Dit geldt voor vrijdag 10 en zaterdag 11 juli. Op beide dagen zijn de locaties alleen geopend in de ochtend.

Op vrijdag 10 juli is de milieustraat in Oisterwijk open van negen uur ’s ochtends tot één uur ’s middags. Zaterdag 11 juli geldt dezelfde tijd voor Oisterwijk én voor Haaren.

Bij code rood gesloten

De aanpassing is een voorzorgsmaatregel door de voorspelde temperaturen. Als het weerinstituut code rood afgeeft, blijven de milieustraten volledig gesloten.

Bezoekers worden geadviseerd rekening te houden met deze aangepaste tijden en eventuele sluiting bij extreme hitte.