Vergunning voor schutting achter woning in Heeze verleend

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een schutting aan de achterzijde van een woning aan de Hoofdman 26 in Heeze.

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Het besluit is genomen op 2 juli 2026 en valt onder het onderdeel 'bouwen' binnen het omgevingsplan. De aanvraag had zaaknummer 456841 en de vergunning is nu officieel goedgekeurd.

De schutting komt aan de achterzijde van de woning te staan. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen het besluit. Deze termijn begon op 3 juli 2026. De stukken zijn in te zien op het gemeentehuis.