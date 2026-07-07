Vergunning verleend voor verduurzaming woning in Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het verduurzamen van een woning aan de Heggerdijk 5 in Leende. De aanvraag betreft gevelisolatie en houten potdekselbekleding.

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De vergunning is op 2 juli 2026 goedgekeurd door de gemeente Heeze-Leende. Het gaat om een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. Het doel is om de woning aan de Heggerdijk 5 duurzamer te maken, onder meer met gevelisolatie en een bekleding van houten potdeksels.

Het besluit is officieel vastgelegd onder zaaknummer 498416. De stukken liggen vanaf 3 juli 2026 zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Het is ook mogelijk om de vergunning per e-mail op te vragen via [email protected] of telefonisch via 040-2241400.