Melding tijdelijke opslag van grond in Heeze

Van Dalen Infra en Milieu B.V. heeft een melding gedaan voor tijdelijke opslag van grond aan de Buldersweg in Heeze.

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De gemeente Heeze-Leende heeft een melding ontvangen van Van Dalen Infra en Milieu B.V. voor een activiteit aan de Buldersweg in Heeze. Het gaat om de tijdelijke opslag van grond. De melding is gedaan op 26 juni 2026.

Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) betreft dit een kennisgeving. Er is bij dit soort meldingen geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het verzoeknummer van deze melding is 2026062601357.