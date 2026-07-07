Parktheater Eindhoven vernieuwt tijdens zomersluiting

Het Parktheater Eindhoven benut de zomersluiting om het gebouw en restaurant grondig te vernieuwen. Het theater krijgt onder meer nieuwe vloeren, verlichting en meubels. Ook wordt gewerkt aan verduurzaming en een verbeterde bezoekersbeleving. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de ingebruikname van Pand P, een nieuw theaterproject in Eindhoven.

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Tijdens de zomersluiting wordt het Parktheater Eindhoven niet alleen opgefrist, maar ook aangepast om aan moderne eisen te voldoen. Het restaurant BIJ13 krijgt een compleet nieuwe inrichting met onder andere nieuw meubilair, sfeervolle verlichting en een vernieuwde bar. Daarnaast wordt het speeltoestel op het terras vervangen.

Vernieuwingen in het theater

De houten vloeren in de Grote Foyer en zalen worden vervangen of opnieuw geolied. Ook de stoelen in de zalen worden grondig gereinigd en de zonwering in de foyer wordt vernieuwd. Verder krijgt de groenvoorziening bij de hoofdingang een opfrisbeurt en worden de toiletten voorzien van nieuwe zeep- en papierdispensers.

Op technisch gebied worden eveneens verbeteringen doorgevoerd. In de Kameleon wordt nieuwe LED-theaterverlichting geïnstalleerd, en in alle kleedkamers wordt de verlichting vervangen door energiezuinige LED-lampen. Ook worden nieuwe afvalbakken geplaatst voor gescheiden afvalinzameling en komt er een brandveilige kast voor het opbergen van fietsaccu's.

Ingebruikname Pand P

Naast de werkzaamheden in het Parktheater richt het team zich op Pand P, een klein theater in Eindhoven dat volledig is gerenoveerd door de gemeente. Het pand is technisch en functioneel klaargemaakt voor de toekomst, terwijl de karakteristieke sfeer behouden is gebleven. Naar verwachting wordt medio juli de sleutel overhandigd, waarna het theater verder wordt ingericht.

De komende weken worden de verlichting, stoelen en keuken zorgvuldig afgewerkt, met als doel om in september klaar te zijn voor de eerste voorstelling. Hiermee wordt Pand P een nieuwe culturele ontmoetingsplek voor Eindhoven.

Het Parktheater hoopt eind augustus weer haar deuren te openen, waarna bezoekers kunnen genieten van een vernieuwd theater en restaurant.