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Beslistermijn verlengd voor bouwvlak Eendenputtenweg in Sint-Oedenrode
Vandaag om 14:16
De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning verlengd. Het gaat om de aanvraag voor het uitbreiden van het bouwvlak aan de Eendenputtenweg 5 in Sint-Oedenrode. De termijn is met zes weken verlengd.
De verlenging heeft betrekking op zaaknummer OW-2025-4865. De vergunningaanvraag betreft het uitbreiden van het bouwvlak op het adres Eendenputtenweg 5, 5491RX in Sint-Oedenrode.
Op dit moment kan er niet gereageerd worden op deze verlenging. Reacties, zoals een zienswijze, kunnen pas worden ingediend zodra er een ontwerpbesluit is opgesteld. Bezwaar maken is mogelijk nadat er een definitief besluit is genomen.
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