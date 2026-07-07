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Wegafsluiting Kerkendijk in Schijndel voor vuurwerkshow tijdens kermis
Vandaag om 14:16
De Kerkendijk in Schijndel wordt op 8 juli gedeeltelijk afgesloten vanwege een vuurwerkshow tijdens de kermis. De gemeente Meierijstad heeft hiervoor een ontheffing verleend.
Op woensdag 8 juli 2026 is een deel van de Kerkendijk in Schijndel niet toegankelijk voor verkeer. Dit is nodig voor een vuurwerkshow die plaatsvindt tijdens de kermis. Het evenement vindt plaats op het adres Kerkendijk 122.
De gemeente Meierijstad heeft op 3 juli besloten een ontheffing te verlenen voor deze afsluiting. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer OH-2026-3180.
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