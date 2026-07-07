Ontheffing voor bouwkeet en opslag in Schijndel verlengd

De gemeente Meierijstad heeft een ontheffing verleend voor het verlengen van het plaatsen van een keetwagen, toiletcabine en opslagcontainer op Grevekeur 42 in Schijndel. Dit mag vanaf 6 juli tot en met 18 september 2026.

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De burgemeester van Meierijstad heeft op 3 juli besloten om een ontheffing te verlenen voor het adres Grevekeur 42 in Schijndel. Dit betreft een verlenging voor het plaatsen van een keetwagen, toiletcabine en opslagcontainer.

De ontheffing geldt van 6 juli tot en met 18 september 2026. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OH-2026-3221.