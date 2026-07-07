Standplaatsvergunning voor Turkse gerechten in Veghel verleend

De gemeente Meierijstad heeft een standplaatsvergunning verleend voor De Boekt in Veghel. Hier worden in de namiddag versbereide rijstgerechten, traditionele Turkse wraps en frisdrank verkocht.

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Het besluit werd op 3 juli 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders. De vergunning geldt voor de hele week in de namiddaguren en biedt ruimte aan een kraam met eten zoals rijstgerechten, kip, salades en wraps.

De locatie is De Boekt in Veghel, en de aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer ST-2026-3159. Volgens de gemeente is het besluit op 3 juli verzonden.