Rectificatie: verlenging ontheffing glasbokken Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft de ontheffing voor glasbokken aan de Philippusstraat in Sint-Oedenrode verlengd tot 24 juli 2026.

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De burgemeester van Meierijstad heeft besloten een ontheffing te verlenen voor het plaatsen van zeven glasbokken en een afvalcontainer aan de Philippusstraat in Sint-Oedenrode. Dit besluit is een rectificatie vanwege een datumwijziging. De ontheffing geldt nu tot en met 24 juli 2026.