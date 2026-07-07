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Rectificatie: verlenging ontheffing glasbokken Sint-Oedenrode
Vandaag om 14:16
De gemeente Meierijstad heeft de ontheffing voor glasbokken aan de Philippusstraat in Sint-Oedenrode verlengd tot 24 juli 2026.
De burgemeester van Meierijstad heeft besloten een ontheffing te verlenen voor het plaatsen van zeven glasbokken en een afvalcontainer aan de Philippusstraat in Sint-Oedenrode. Dit besluit is een rectificatie vanwege een datumwijziging. De ontheffing geldt nu tot en met 24 juli 2026.
Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer OH-2026-2450. Het oorspronkelijke besluit werd verzonden op 2 juni 2026. De verlenging maakt het mogelijk om de glasbokken en afvalcontainer langer op locatie te houden.
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