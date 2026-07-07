Schijndelse woning krijgt mogelijk dakserre aan de voorzijde

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakserre op een woning aan de Pegasus 8 in Schijndel. Het verzoek werd ingediend op 2 juli en wordt volgens de gebruikelijke procedure behandeld.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat over een dakserre die geplaatst moet worden op het dak aan de voorzijde van de woning. De gemeente heeft de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3226 en zal deze beoordelen binnen een termijn van acht weken. Deze periode kan één keer met zes weken worden verlengd.

Als aanvullende informatie nodig is, kan de gemeente de behandeling tijdelijk stopzetten. Meer details zijn op te vragen bij de gemeente Meierijstad, waarbij het zaaknummer OW-2026-3226 vermeld moet worden.