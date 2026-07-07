Vergunning voor schilddak op garage in Sint-Oedenrode verleend

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een schilddak op een bestaande garage aan de Oranje-Nassaulaan 173 in Sint-Oedenrode.

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Het besluit is op 2 juli 2026 genomen en gaat over het adres Oranje-Nassaulaan 173, 5491HE Sint-Oedenrode. De aanvraag betreft het plaatsen van een schilddak op een bestaande garage. Dit type dak is aan alle kanten schuin en wordt vaak toegepast vanwege zijn stevige constructie.

De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2248. Het besluit is op 2 juli verzonden. Inwoners die vragen hebben over de vergunning kunnen dit zaaknummer gebruiken bij correspondentie met de gemeente Meierijstad.