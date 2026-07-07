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Gemeente Meierijstad ontvangt aanvraag voor kap van boom in Schijndel
Vandaag om 14:16
De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom aan de Past van Vroonhovenstraat in Schijndel. Het verzoek werd op 2 juli 2026 ingediend.
De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het verwijderen van een boom op een locatie aan de Past van Vroonhovenstraat in Schijndel. Het is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3223.
De gemeente beoordeelt het verzoek binnen acht weken. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken of worden opgeschort als aanvullende informatie nodig is. Na de beoordeling volgt een officieel besluit.
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