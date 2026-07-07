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Vergunning verleend voor herstel ingestorte schuur in Veghel

Vandaag om 14:16

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een ingestorte rundveestal en schuur aan de Dorshout 24 in Veghel.

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Op 2 juli heeft de gemeente Meierijstad besloten een vergunning te verstrekken voor het herstel van een ingestorte rundveestal en schuur aan de Dorshout 24 in Veghel. Het besluit is genomen na een aanvraag die hier specifiek op gericht was.

Met dit besluit kan de eigenaar de schuur, die eerder was ingestort, opnieuw opbouwen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-1474. Het gaat om een omgevingsvergunning, waarmee de verbouwing officieel wordt toegestaan.

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