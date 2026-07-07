Nieuwe vergunning voor ontgeuringsinstallatie Hill's Pet in Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur hebben een nieuwe omgevingsvergunning verleend aan Hill's Pet Nutrition Manufacturing B.V. voor een ontgeuringsinstallatie. Twee eerdere vergunningen zijn daarbij ingetrokken.

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Het bedrijf aan de Zeedijk 23 in Etten-Leur mag een AEROX-unit in gebruik nemen. Deze installatie zorgt voor het verminderen van geur in de uitstoot van het bedrijf. De aanvraag hiervoor werd vorig jaar, op 22 augustus 2025, ingediend.

Het besluit is op 3 juli 2026 verzonden en treedt direct in werking. Burgemeester en wethouders hebben daarnaast een revisievergunning uit 2015 gedeeltelijk en een vergunning uit 2026 volledig ingetrokken. Het zaaknummer van deze procedure is Z2025-00020814.

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