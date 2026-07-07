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Aanvraag voor huisvesting arbeidsmigranten in Etten-Leur
Vandaag om 14:16
In Etten-Leur is een vergunning aangevraagd om vier arbeidsmigranten te huisvesten op Marathon 125. De aanvraag is op 24 juni ingediend.
De gemeente Etten-Leur heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het project betreft het huisvesten van maximaal vier individuele arbeidsmigranten op het adres Marathon 125, postcode 4873DX.
De aanvraag is informatief gepubliceerd en heeft intern kenmerk 2026ABB0426-01. Bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat er een besluit is genomen.
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