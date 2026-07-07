Vergunningsaanvraag voor dakkapel op Grutto 18 in Etten-Leur

Op Grutto 18 in Etten-Leur is een vergunningsaanvraag ingediend voor het uitbreiden en aanpassen van een dakkapel.

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Burgemeester en wethouders van Etten-Leur hebben op 24 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een project waarbij de bestaande dakkapel op Grutto 18 wordt uitgebreid en gewijzigd.

De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2026ABB0425-01. Voorlopig kan er nog geen bezwaar worden ingediend, dit wordt pas mogelijk zodra er een besluit over de vergunning is genomen.