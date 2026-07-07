Vergunning voor verwerking EV-batterijen in Etten-Leur

Het bedrijf Re-Teck in Etten-Leur heeft een omgevingsvergunning gekregen voor het verwerken van afgedankte lithiumbatterijen. Hiermee kunnen zij deze tijdelijk opslaan en doorsturen naar andere bedrijven voor verdere verwerking.

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De gemeente Etten-Leur heeft op 1 juli 2026 een besluit genomen over de vergunningaanvraag van Re-Teck Reverse Supply Chain Management B.V. aan de Munnikenheiweg. Het gaat om een aanpassing van een eerder verleende vergunning uit 2025 en het toevoegen van nieuwe afvalcodes die vanaf 9 december 2026 gelden voor lithiumbatterijen.

Re-Teck mag nu bedrijfsafvalstoffen, waaronder gevaarlijke afvalstoffen zoals EV-batterijen, accepteren, tijdelijk opslaan en afvoeren. Dit besluit is onderdeel van de milieubelastende activiteiten van het bedrijf. De vergunningaanvraag werd op 4 maart 2026 ingediend.

Meer informatie over het besluit is digitaal beschikbaar via officiële bekendmakingen. Het document is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00008285.