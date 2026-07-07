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Bedrijfshal met kantoor gepland bij De Oude Leemput
Vandaag om 14:16
Bij De Oude Leemput in Etten-Leur is een vergunning aangevraagd voor een bedrijfshal met kantoor. De aanvraag is op 24 juni ontvangen.
De gemeente Etten-Leur heeft een aanvraag gekregen voor een omgevingsvergunning om een bedrijfshal met kantoorgedeelte te bouwen. De locatie van het project is De Oude Leemput.
De aanvraag is geregistreerd onder intern kenmerk 2026ABB0421-01. Het is belangrijk te weten dat er pas bezwaar mogelijk is zodra er een beslissing over de vergunning is genomen.
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