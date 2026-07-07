Nieuwe kunststof kozijnen gepland voor Nachtegaal 87 in Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur heeft een aanvraag ontvangen voor het vervangen van kozijnen op Nachtegaal 87. Het gaat om kunststof kozijnen op zowel de beneden- als bovenverdieping.

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Op 25 juni 2026 heeft de gemeente Etten-Leur een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De plannen hebben betrekking op het vervangen van de kozijnen op beide verdiepingen van een woning aan Nachtegaal 87. De nieuwe kozijnen zullen van kunststof worden gemaakt.

De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2026ABB0431-01. Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Bezwaar kan pas worden ingediend nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning.