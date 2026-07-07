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Dakkapel op Bredaseweg in Roosendaal mag worden geplaatst
Vandaag om 14:16
Op de Bredaseweg 182 in Roosendaal is een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel. Het besluit is op 25 juni 2026 verzonden.
De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het toevoegen van een dakkapel op het adres Bredaseweg 182, 4702 KX Roosendaal. Het registratienummer van dit besluit is 2026OPA048694.
Met het verzenden van het besluit op 25 juni 2026 is de vergunning officieel verleend. Hiermee mag de eigenaar de werkzaamheden starten om het dak van het pand uit te breiden met een dakkapel.
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