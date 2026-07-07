Verbouwing woning Schans 11 in Veldhoven aangevraagd

De gemeente Veldhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het verbouwen van een woning aan Schans 11. De aanvraag werd ingediend op 3 juli 2026.

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De aanvraag betreft het verbouwen van een woning op het adres Schans 11 in Veldhoven. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01169.

De documenten liggen niet standaard ter inzage, maar kunnen op verzoek worden ingezien. Bezwaar maken is op dit moment niet mogelijk. Dit kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag.