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Bouwplannen voor 164 woningen in Gehucht Noord, Veldhoven
Vandaag om 14:16
De gemeente Veldhoven heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van 164 woningen in Gehucht Noord, tussen de Antwerpsebaan en Roskam.
Op 1 juli 2026 heeft de gemeente Veldhoven een vergunningsaanvraag geregistreerd voor het bouwen van 164 woningen in Gehucht Noord. Het gebied ligt tussen de Antwerpsebaan en Roskam.
De aanvraag is ingediend onder zaaknummer VHZ2026-01136. Wie meer wil weten over de plannen kan de stukken op verzoek inzien bij de gemeente Veldhoven. Bezwaar maken tegen de aanvraag is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen.
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