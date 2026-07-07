Kermis Zeelst 't Stuupke vanaf 31 juli op Kerkplein Veldhoven

De kermis Zeelst 't Stuupke heeft toestemming gekregen om plaats te vinden op het Kerkplein in Veldhoven van 31 juli tot en met 4 augustus 2026.

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De burgemeester van Veldhoven heeft de vergunning verleend voor het evenement op het Kerkplein. Het besluit over de aanvraag met zaaknummer VHZ2026-00628 is op 1 juli 2026 naar de aanvrager gestuurd.

Het evenement omvat een kermis met de naam 'Zeelst 't Stuupke'. Bezoekers kunnen vier dagen lang genieten van attracties en activiteiten. Het besluit en aanvullende stukken zijn op verzoek in te zien via de afdeling Fysiek Domein van de gemeente Veldhoven.