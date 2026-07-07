Vakantieprogramma Oerle in Veldhoven goedgekeurd

De burgemeester heeft toestemming gegeven voor het Vakantieprogramma Oerle, dat van 16 tot en met 21 augustus plaatsvindt op de Nieuwe Kerkstraat 60 in Veldhoven.

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Het evenement Vakantieprogramma Oerle heeft groen licht gekregen van de gemeente Veldhoven. Het programma wordt georganiseerd op de Nieuwe Kerkstraat 60 en vindt plaats van zondag 16 tot en met vrijdag 21 augustus 2026.

De aanvrager heeft op 2 juli de bevestiging ontvangen dat de aanvraag is goedgekeurd. Het evenement valt onder zaaknummer VHZ2026-00972. Belangrijke documenten over deze zaak zijn in te zien via de afdeling Fysiek Domein van de gemeente.