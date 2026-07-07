Uitbreiding woning en kap eikenboom aangevraagd in Deurne

Op 2 juli heeft de gemeente Deurne een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een woning uit te breiden en een eikenboom te kappen aan de Suezlaan.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een uitbreiding van de woning en het kappen van een eikenboom op Suezlaan 22 in Deurne. Het gaat om zowel bouwtechnische als milieutechnische activiteiten. De zaak is geregistreerd onder nummer HZ-2026-1023.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken na ontvangst volgt een besluit, tenzij aanvullende informatie nodig is of de termijn met zes weken wordt verlengd. Voor meer informatie over de aanvraag kan contact worden opgenomen met de gemeente Deurne.