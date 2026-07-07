Woonhuis Nieuwe Kerkstraat Veldhoven wordt gemoderniseerd

De gemeente Veldhoven heeft een aanvraag ontvangen om een woonhuis aan de Nieuwe Kerkstraat te verbouwen en moderniseren.

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Op 1 juli heeft de gemeente Veldhoven een aanvraag gekregen voor het aanpassen van een woonhuis aan de Nieuwe Kerkstraat 48A. Het gaat om een technische bouwactiviteit, waarbij het pand wordt gemoderniseerd.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01133. Het document ligt niet vrij ter inzage, maar geïnteresseerden kunnen het op verzoek bekijken. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat de gemeente een beslissing heeft genomen.