Geen vergunning nodig voor sloop garage in Deurne

De gemeente Deurne heeft besloten dat voor het slopen van een garage aan de Oude Liesselseweg geen vergunning nodig is. Het verzoek om een omgevingsvergunning is daarom afgewezen.

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Op 2 juli 2026 heeft de gemeente Deurne het besluit genomen om de aanvraag voor een sloopvergunning aan de Oude Liesselseweg 41 niet te honoreren. Uit de beoordeling blijkt dat de aangevraagde werkzaamheden zonder vergunning mogen worden uitgevoerd.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-0475. De bijbehorende stukken kunnen worden ingezien via de gemeente. Voor specifieke vragen kan contact worden opgenomen via het algemene e-mailadres of telefoonnummer van de gemeente Deurne.