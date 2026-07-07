Vergunning voor dakverhoging en dakkapel in Nuenen verleend

De gemeente Nuenen heeft een vergunning verleend voor het verhogen van het dak en het plaatsen van een dakkapel aan de Soeterbeekseweg.

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Burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten hebben toestemming gegeven voor aanpassingen aan een woning op de Soeterbeekseweg 16 in Nuenen. Het gaat om het verhogen van het dak en het toevoegen van een dakkapel aan de voorkant.

De vergunning is op 30 juni 2026 verzonden en heeft zaaknummer 08203706864. Deze stukken zijn op aanvraag digitaal in te zien via de gemeente. De komende zes weken is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de verleende toestemming.