Vergunning verleend voor bomenkap aan Oude Liesselseweg in Deurne

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het kappen van een boom aan de Oude Liesselseweg 29. Het besluit is genomen op 1 juli 2026.

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Het gaat om een aanvraag voor het verwijderen van een boom, geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-0743. De vergunning betreft een zogeheten omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de kap onderdeel is van een plan dat invloed heeft op de omgeving.

Belanghebbenden kunnen vanaf 2 juli 2026 gedurende zes weken bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaar moet gericht worden aan burgemeester en wethouders van Deurne en voorzien zijn van het zaaknummer. Voor meer informatie kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente via telefoon of e-mail.