Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning voor bijgebouw op Wettenseind in Nuenen verleend

Vandaag om 14:16

Burgemeester en wethouders van Nuenen hebben een vergunning verleend voor een bijgebouw op Wettenseind 1. De toestemming is op 30 juni 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om een nieuw bijgebouw op te richten op het adres Wettenseind 1 in Nuenen. Het besluit is vastgelegd onder zaaknummer 08203021636.

De stukken die bij dit besluit horen kunnen digitaal worden opgevraagd bij de gemeente Nuenen. Het bericht is door de gemeente verstuurd op 30 juni 2026.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Nuenen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.