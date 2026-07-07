Vergunning voor bijgebouw op Wettenseind in Nuenen verleend

Burgemeester en wethouders van Nuenen hebben een vergunning verleend voor een bijgebouw op Wettenseind 1. De toestemming is op 30 juni 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om een nieuw bijgebouw op te richten op het adres Wettenseind 1 in Nuenen. Het besluit is vastgelegd onder zaaknummer 08203021636.

De stukken die bij dit besluit horen kunnen digitaal worden opgevraagd bij de gemeente Nuenen. Het bericht is door de gemeente verstuurd op 30 juni 2026.