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Dakrenovatie woning in Nuenen: vergunning aangevraagd

Vandaag om 14:16

Voor een woning aan de Eikelkampen 3 in Nuenen is een vergunning aangevraagd om het dak te renoveren. De aanvraag werd op 25 juni ontvangen door de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

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De aanvraag betreft het vernieuwen van het dak van de woning aan Eikelkampen 3. Burgemeester en wethouders maken bekend dat de stukken vanaf vandaag digitaal opvraagbaar zijn.

Het zaaknummer van deze vergunningaanvraag is 08203762384. Bezwaar maken is op dit moment nog niet mogelijk. Dit kan pas wanneer de gemeente de vergunning officieel heeft verleend.

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