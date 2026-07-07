Vergunning aangevraagd voor woningbouw aan Wensheuvel in Best

In Best is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een vrijstaande woning op kavel 8 aan de Wensheuvel.

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De gemeente Best heeft op 2 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een bouwactiviteit en een verzoek om af te wijken van de regels in het Omgevingsplan. De locatie betreft kavel 8 aan de Wensheuvel.

De gemeente neemt uiterlijk op 27 augustus een besluit over de vergunning. Als meer tijd nodig is, mag dit met maximaal zes weken worden verlengd. Eventuele verlenging wordt net als de aanvraag openbaar gemaakt.