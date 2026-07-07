Vergunning aangevraagd voor 26 woningen aan Nieuwstraat in Best

In Best is een vergunning aangevraagd voor de bouw van 26 woningen aan de Nieuwstraat. De aanvraag, ingediend op 1 juli, omvat ook het aanleggen van een inrit en technische bouwactiviteiten.

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De gemeente Best heeft op 1 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning aan de Nieuwstraat. Het gaat om de bouw van 26 woningen, het aanleggen of aanpassen van een inrit en technische bouwactiviteiten. Deze aanvraag staat geregistreerd onder dossiernummer Z2026-00001251.

De gemeente neemt uiterlijk op 26 augustus een beslissing over de vergunning. Mocht dit niet lukken, dan kan de termijn met maximaal zes weken worden verlengd. Een eventuele verlenging wordt op dezelfde manier bekendgemaakt als de oorspronkelijke aanvraag.