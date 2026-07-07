Vergunning aangevraagd voor tijdelijke woning in Best

In Best is een vergunning aangevraagd voor een tijdelijke woonunit aan de Wensheuvel. Het gaat om een woning die gebruikt wordt tijdens de bouw van een woonhuis.

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De aanvraag werd op 30 juni 2026 ingediend bij de gemeente Best. Het dossiernummer is Z2026-00001245. De woonunit is bedoeld als tijdelijke oplossing tijdens de bouw van een woonhuis op dezelfde locatie.

De gemeente beslist uiterlijk op 25 augustus 2026 of de vergunning wordt verleend. Deze termijn kan met maximaal zes weken worden verlengd. Als dat gebeurt, maakt de gemeente het verlengingsbesluit op dezelfde manier bekend als de oorspronkelijke aanvraag.