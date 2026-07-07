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Ontheffing voor container bij Oirschotseweg in Best
Vandaag om 14:16 • Aangepast vandaag om 14:27
Burgemeester en wethouders van Best hebben een ontheffing verleend voor het plaatsen van een container van 1 tot en met 20 juli aan de Oirschotseweg 93.
Het besluit betreft het tijdelijk gebruiken van de openbare ruimte voor een container bij Oirschotseweg 93 in Best. De ontheffing geldt vanaf 1 juli tot en met 20 juli 2026.
Het dossiernummer van de aanvraag is Z2026-00001201. Het besluit is op 30 juni 2026 vastgesteld door het gemeentebestuur.
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