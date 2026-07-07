Ontheffing voor container bij Oirschotseweg in Best

Burgemeester en wethouders van Best hebben een ontheffing verleend voor het plaatsen van een container van 1 tot en met 20 juli aan de Oirschotseweg 93.

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Het besluit betreft het tijdelijk gebruiken van de openbare ruimte voor een container bij Oirschotseweg 93 in Best. De ontheffing geldt vanaf 1 juli tot en met 20 juli 2026.

Het dossiernummer van de aanvraag is Z2026-00001201. Het besluit is op 30 juni 2026 vastgesteld door het gemeentebestuur.