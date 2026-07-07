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Vergunning verleend voor bijgebouw aan Batalaan in Best

Vandaag om 14:16 • Aangepast vandaag om 14:27

Burgemeester en wethouders van Best hebben een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bijgebouw aan de Batalaan 11. Het besluit is op 30 juni 2026 genomen.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het bijgebouw wordt gerealiseerd op het adres Batalaan 11, 5684ZK in Best.

Het besluit is geregistreerd onder dossiernummer Z2026-00000693. Voor verdere informatie over de vergunning kan contact worden opgenomen met het team Vergunningen van de gemeente Best.

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